L'Ukraine dit avoir frappé une importante usine d'explosifs et un terminal pétrolier russes

L'armée ukrainienne a déclaré lundi avoir frappé l'une des principales usines russes produisant des explosifs pour une grande variété de munitions destinées à l'armée russe, ainsi qu'un terminal pétrolier en Crimée occupée qui alimente l'effort de guerre de Moscou.
Dans un communiqué, l'état-major ukrainien a déclaré que de "nombreuses explosions" avaient été signalées après l'attaque contre l'usine d'explosifs Y. M. Sverdlov, dans l'ouest de la Russie.
Un incendie s'est déclaré après l'attaque contre le dépôt pétrolier de Feodosia, dans l'est de la Crimée.
Les forces ukrainiennes ont également frappé un dépôt de munitions en Crimée occupée, a ajouté l'état-major.
(Yuliia Dysa, rédigé par Dan Peleschuk ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
