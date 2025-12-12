L'Ukraine dit avoir frappé des plateformes pétrolières russes en Caspienne

L'Ukraine a frappé à l'aide de drones deux plateformes pétrolières russes en mer Caspienne, a déclaré vendredi un responsable du Service de sécurité ukrainien (SBU).

Des drones du SBU ont atteint les plateformes Filanovski et Kortchaguine, qui appartiennent toutes deux au géant pétrolier russe Lukoil LKOH.MM , a dit ce responsable.

La plateforme Filanovski, installée sur le plus important gisement russe en Caspienne, a été attaquée jeudi. Il s'agit de la première attaque de ce type depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

D'après les premières informations disponibles, les drones ont endommagé des équipements essentiels sur les deux plateformes et entraîné une suspension de leur production, a dit le responsable du SBU.

Reuters n'a pas pu vérifier ces affirmations de manière indépendante. Reuters a tenté d'obtenir un commentaire de Lukoil.

On ignore de quel endroit l'Ukraine a pu lancer cette attaque alors que la Caspienne se trouve à plus de 700 km de sa frontière la plus proche.

L'Ukraine multiplie les attaques contre les infrastructures énergétiques de la Russie pour tenter de tarir le financement de son effort de guerre.

