L'Ukraine décerne à Musk une haute distinction d'État alors qu'elle cherche à recourir davantage à Starlink

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président Volodymyr Zelenskiy a décerné l'une des plus hautes distinctions d'État ukrainiennes à Elon Musk, propriétaire de SpaceX, alors que Kyiv cherche à étendre l'utilisation des terminaux Starlink de l'entreprise, qui assurent les communications sur le champ de bataille pour les forces ukrainiennes.

En vertu d’un décret présidentiel publié mercredi sur le site web de la présidence, Musk s’est vu décerner l’Ordre de la Liberté.

Le décret salue Musk “pour ses contributions personnelles exceptionnelles à la protection de la vie humaine et de la liberté, ainsi que pour le développement des relations entre les peuples ukrainien et américain”.

Musk a activé le service Internet par satellite Starlink au-dessus de l'Ukraine peu après le début de l'invasion à grande échelle de la Russie en 2022. Ce service est devenu le poumon des communications sur le champ de bataille ukrainien et un outil de pilotage des drones.

Musk a accepté cette année de désactiver des milliers de terminaux Starlink russes issus du “marché gris” en Ukraine, causant ainsi des problèmes aux forces russes, à la demande de l’ancien ministre de la Défense Mykhailo Fedorov avant que celui-ci ne soit démis de ses fonctions en juillet.

L’Ukraine a désormais demandé à utiliser Starlink au-dessus du territoire russe afin de pouvoir attaquer des cibles, notamment des lanceurs de missiles balistiques qui sèment la destruction dans les villes ukrainiennes.

Zelenskiy a déclaré qu’on lui avait rapporté que Musk s’opposait à cette initiative, la qualifiant d’“escalade majeure” de la guerre, mais que l’Ukraine avait “commencé à recevoir des retours différents, plus encourageants”.

L’utilisation de Starlink au-dessus du territoire russe pourrait réduire les capacités sur lesquelles la Russie s’appuie pour faire traîner la guerre, a déclaré Zelenskiy.