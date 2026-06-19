L'Ukraine aura besoin d'aide si la guerre se poursuit l'hiver prochain, dit Zelensky

L'Ukraine souhaite mettre fin à la guerre avec la Russie avant l'hiver par le biais de la diplomatie et de pressions sur Moscou, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky sur Telegram, tout en précisant que Kyiv aurait besoin d'aide si le conflit se poursuivaient.

Si les combats continuent, l'Ukraine aura besoin d'une assistance durant l'hiver, notamment d'un approvisionnement en carburant et en matériel énergétique, ainsi que d'au moins 300 missiles, a dit le dirigeant ukrainien, précisant que c'est ce qu'il avait dit au Conseil européen.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)