L'Ukraine affirme avoir frappé un centre de missiles russe lié à un réseau de type Starlink

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* L'Ukraine affirme avoir frappé un aérodrome et un centre de missiles russes

* Kyiv affirme que ce centre de missiles est lié à la version russe de Starlink

* La Russie affirme avoir frappé un site de stockage ukrainien de longue portée

(Mise à jour suite aux déclarations du président ukrainien et de l'état-major)

L'Ukraine a déclaré samedi que ses frappes à longue portée avaient touché un aérodrome militaire russe et un centre de missiles qui, selon Kyiv, soutient le réseau internet par satellite naissant de la Russie, inspiré de Starlink .

Le président Volodymyr Zelenskiy a déclaré que des missiles de croisière “Flamingo” avaient frappé le centre de missiles, situé à environ 900 km (560 miles) de la frontière ukrainienne, dans le cadre de la campagne menée par Kyiv pour faire pression sur Moscou afin qu’elle mette fin à cette guerre qui dure depuis plus de quatre ans, en ciblant des sites situés en profondeur sur le territoire russe. “Il est important que le potentiel de guerre de la Russie soit réduit. La paix est nécessaire, et cela doit être évident en Russie – à travers des dégâts concrets causés à des installations spécifiques”, a-t-il déclaré dans un message publié sur X. Il a précisé que l’aérodrome abritait des avions utilisés pour attaquer l’Ukraine.

“ATTAQUE MASSIVE DE MISSILES” L'état-major ukrainien a indiqué que des impacts directs avaient été enregistrés tant sur l'aérodrome de la région russe de Nijni Novgorod que sur le centre spatial et de lancement de fusées “Progress” situé dans la région de Samara. Il a précisé que les frappes avaient provoqué des incendies sur les deux sites.

L’état-major a précisé que l’usine de Samara produisait des fusées servant à lancer des satellites pour le réseau haut débit “Rassvet”, que la Russie développe comme alternative au réseau “Starlink” de SpaceX. Starlink opère en Ukraine, mais pas en Russie, et a conféré à Kyiv un avantage majeur en matière d’opérations de drones et de communications sur le champ de bataille.

Les autorités de Nijni Novgorod n’ont pas confirmé la frappe sur l’aérodrome. Dans la région de Samara, les responsables locaux ont déclaré que les défenses aériennes avaient repoussé une “attaque massive de missiles”. “Les infrastructures industrielles de Samara ont subi des dégâts localisés”, a déclaré Ivan Noskov, chef de la capitale régionale, dans un message publié en ligne, sans préciser quel site avait été touché. Les services d’urgence intervenaient sur place, a-t-il ajouté. Dans la nuit, le gouverneur de la région de Samara a indiqué qu’un missile avait frappé une installation industrielle non identifiée. Sept heures plus tard, vers 12 h 15 heure locale, il a précisé que les services d’urgence s’occupaient toujours des conséquences de l’attaque, sans fournir plus de détails. Le centre “Progress” a joué un rôle clé dans les programmes spatiaux soviétiques et russes, notamment grâce à la production de la famille de fusées “Soyouz”. La Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022. Si, selon les analystes, les avancées sur le terrain ont ralenti sur une grande partie du front cette année, les forces russes continuent de progresser vers des villes clés de la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine. Les deux camps ont entre-temps intensifié leurs frappes à longue portée contre diverses cibles.

Samedi, le ministère russe de la Défense a déclaré qu’au cours des dernières 24 heures, ses drones, missiles et pièces d’artillerie avaient frappé des centres logistiques ukrainiens ainsi que des infrastructures de carburant, d’énergie et de transport utilisées par l’armée ukrainienne, sans oublier des ateliers d’assemblage de drones à longue portée et de drones nautiques. Un centre de stockage de drones à longue portée situé dans la région de Tchernihiv, en Ukraine, figurait parmi les cibles touchées, a précisé le ministère.

Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.