 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des fouilles prévues pour retrouver les Méchinaud, l'un des plus anciens "cold cases" français
information fournie par AFP 08/01/2026 à 18:24

Des gendarmes enquêtent près d'une maison abandonnée, le 23 novembre 2011, à Boutiers-Saint-Trojan, en Charente, à la recherche de la famile Méchinaud, disparue depuis 1972 ( AFP / PIERRE DUFFOUR )

Des gendarmes enquêtent près d'une maison abandonnée, le 23 novembre 2011, à Boutiers-Saint-Trojan, en Charente, à la recherche de la famile Méchinaud, disparue depuis 1972 ( AFP / PIERRE DUFFOUR )

Des fouilles sont prévues dans l'un des plus vieux "cold cases" de France pour retrouver la famille Méchinaud, disparue sans laisser de traces dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972 en Charente, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Nanterre.

Les "actes d'enquête (qui se poursuivent, ndlr) concernent notamment la réalisation de fouilles", indique le parquet du pôle des crimes sériels ou non élucidés (PCSNE), confirmant une information révélée par Ouest-France.

Dans ce mystérieux dossier, plusieurs fouilles ont été réalisées sans succès à ce jour. Les dernières datent de 2020, ajoute le parquet.

Menée par deux magistrats du pôle "cold cases", l'enquête pour arrestation, enlèvement et séquestration a été ouverte par ce pôle spécialisé le 23 novembre 2023.

"Aucune piste n'est à ce stade privilégiée", indique encore le parquet.

Selon Ouest-France, l'une des principales hypothèses dans ce dossier porte néanmoins les soupçons sur Jacques Méchinaud, qui aurait appris que sa femme avait un amant quelque temps avant la disparition.

Photo de la famille Méchinaud, prise dans les années 1070 dans un lieu non précisé ( AFP / - )

Photo de la famille Méchinaud, prise dans les années 1070 dans un lieu non précisé ( AFP / - )

Dans la nuit du 24 au 25 décembre 1972, le couple Méchinaud et leurs deux fils quittent dans leur Simca 1100 grenat des amis chez qui ils ont passé le réveillon à Cognac (Charente).

Ils n'arriveront jamais à leur maison de Boutiers-Saint-Trojan, à quatre kilomètres de là. Une semaine après, quand l'enquête commence, on retrouve chez eux la dinde et les huîtres de Noël dans le réfrigérateur, les cadeaux des enfants au pied du sapin.

La famille des disparus a "toute confiance" dans les juges d'instruction et "espère que la reprise du dossier par le pôle permette de faire enfin la lumière sur ce dossier mystérieux", a commenté pour l'AFP Me Marine Allali du cabinet Seban Avocats, qui défend une soeur de Pierrette Méchinaud, âgée à l'époque de sa disparition de 29 ans.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank