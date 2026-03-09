L'Ukraine a envoyé des experts en drones pour protéger les bases américaines en Jordanie, déclare Zelensky au NYT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Ukraine a envoyé des drones d'interception et une équipe d'experts en drones pour protéger les bases militaires américaines en Jordanie, a déclaré le président Volodimir Zelensky dans une interview au New York Times publiée lundi.

Les États-Unis ont demandé de l'aide jeudi et l'équipe ukrainienne est partie le lendemain, a déclaré M. Zelensky, ajoutant qu'elle devrait bientôt arriver au Moyen-Orient, selon le rapport.