L'Ukraine a envoyé des experts en drones pour protéger les bases américaines en Jordanie, déclare Zelensky au NYT
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 05:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Ukraine a envoyé des drones d'interception et une équipe d'experts en drones pour protéger les bases militaires américaines en Jordanie, a déclaré le président Volodimir Zelensky dans une interview au New York Times publiée lundi.

Les États-Unis ont demandé de l'aide jeudi et l'équipe ukrainienne est partie le lendemain, a déclaré M. Zelensky, ajoutant qu'elle devrait bientôt arriver au Moyen-Orient, selon le rapport.

Guerre en Ukraine
Guerre en Iran
