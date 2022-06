L'UE veut atteindre la neutralité climatique et une économie à zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050

Flash mensuel ODDO BHF Polaris Family

Le soutien politique en faveur de la protection du climat et de l'environnement a été un moteur de la croissance des actions vertes au cours des dernières années. L'invasion russe de l'Ukraine a encore alimenté leur dynamisme. La hausse des prix des matières premières et la pression pour rendre le mix énergétique moins dépendant des énergies fossiles russes rendent les plans de décarbonisation plus urgents. Le plan d'urgence "REPowerEU", présenté par la Commission européenne le 8 mars, vise à diversifier les approvisionnements en gaz et à réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Actuellement, l'UE importe environ 90 % de sa consommation annuelle de gaz, dont 45 % de Russie. Les événements récents sont donc un signal d'alarme clair pour l'UE et l'objectif est désormais de réduire de deux tiers la dépendance à l'égard du gaz naturel russe.

La transition énergétique nécessaire ouvre des perspectives de croissance dans des domaines tels que les énergies propres et l'efficacité énergétique. Mais en tant qu'investisseur axé sur la qualité des entreprises, nous devons faire preuve de discernement. Un grand nombre d'actions "vertes" avec des valorisations élevées et un faible pouvoir de marché ne sont actuellement pas intéressantes pour notre approche d'investissement. D'autres technologies qui pourraient contribuer à réduire la dépendance au gaz nous semblent également peu intéressantes à court et moyen terme. Le gaz naturel liquéfié (GNL) et l'hydrogène, par exemple, ont peu de chances d'être compétitifs à court ou moyen terme en Europe. Le premier étant relativement inefficace et à forte intensité en carbone, le second étant fortement dépendant des énergies vertes et manquant actuellement de compétitivité. Pour autant selon notre analyse d'autres segments de la transformation énergétique offrent encore des opportunités d'investissement intéressantes.

Dans ce contexte, nous pensons que les groupes qui pourraient profiter du plan REPowerEU pourraient être ceux qui ont un fort pouvoir de fixation des prix et une forte exposition européenne

Schneider Electric est l'un de ces groupes. Schneider est l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits, systèmes et logiciels visant à améliorer l'utilisation de l'énergie électrique et à accroître l'efficacité de la production. L'offre du groupe soutient l'adoption accrue des énergies renouvelables, l'amélioration de l'efficacité de l'énergie électrique et la sécurité grâce à une combinaison de produits de contrôle et d'optimisation pour les usages basse et moyenne tension ainsi qu'à des produits d'alimentation sécurisée. Le groupe est exposé à l'Europe à hauteur d'environ 30% de ses ventes totales et devrait, dans un environnement inflationniste, parvenir à préserver sa marge malgré le verrouillage de la Chine et l'inflation des matières premières comme le cuivre.

Un autre bénéficiaire de ce plan devrait être Siemens. L'unité Digital Industries du groupe vise à améliorer l'efficience de la production et la productivité avec des produits, systèmes et logiciels relevant de la quatrième révolution industrielle. L'activité Smart Infrastructure se concentre sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la sécurité pour les usages basse et moyenne tension. Les produits de Siemens sont parvenus à réduire concrètement les émissions de gaz à effet de serre d'environ 90 millions de tonnes depuis leur mise en service.

L'acquisition, l'année dernière, de l'activité énergie de son concurrent espagnol ACS, pour 4,9 milliards d'euros, devrait permettre à l'entreprise de construction française Vinci de se développer sur le marché des énergies renouvelables. Plus sélectif que ses concurrents, le groupe se concentrera sur les marges (TRI entre 8-15%) plutôt que sur les volumes et devrait faire croître son activité renouvelable d'au moins +10% par an jusqu'en 2030.

Récemment, nous avons pris nos premières positions dans l'un des principaux catalyseurs de la réduction de la dépendance européenne vis-à-vis du pétrole et du gaz russes : Equinor. Equinor est une société pétrolière et gazière basée en Norvège. Une grande partie de sa production a lieu en mer du Nord, ce qui réduit les risques géographiques et politiques. Elle est répartie de manière à peu près équivalente entre le pétrole et le gaz, ce qui permet à l'entreprise d'avoir une intensité carbone inférieure de 60 % à celle de ses pairs. Equinor possède les meilleures références ESG de son secteur avec une notation ESG AAA et un plan de transition clair et détaillé en place (Net Zero en 2050). En pratique, Equinor construit actuellement dans la mer du Nord norvégienne le plus grand parc éolien offshore flottant du monde. Enfin, l'entreprise n'a jamais été impliquée dans un scandale environnemental majeur.

Aucune des entreprises susmentionnées n'est visée par une recommandation d'investissement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

