L'UE valide la vente de l'activité Mobility & e-Transactional Services de Worldline à Magellan Partners
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 16:25

La Commission européenne annonce avoir a autorisé l'acquisition du contrôle exclusif de l'activité Mobility & e-Transactional Services ('MeTS') de Worldline par Magellan Partners ('Magellan'), toutes deux françaises.L'opération concerne principalement le secteur du conseil et des services informatiques.La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position combinée limitée des entreprises sur le marché résultant de l'opération envisagée.


Valeurs associées

WORLDLINE
1,5450 EUR Euronext Paris -2,22%
