L'UE s'apprête à approuver, sous conditions, l'acquisition de Spirit par Boeing-sources

Boeing BA.N est sur le point d'obtenir l'accord de l'Union européenne (UE) pour son acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N , pour un montant de 4,7 milliards de dollars (4,03 milliards d'euros), ont déclaré des personnes au fait du dossier.

Les mesures correctives visant à répondre aux préoccupations de l'UE devraient inclure la vente de certaines activités de Spirit AeroSystems, ont-elles ajouté.

Boeing avait annoncé l'opération en juillet de l'année dernière, avec pour objectif de rationaliser ses opérations et d'améliorer le contrôle de la qualité, des années après s'être séparé du principal fournisseur des compagnies aériennes.

(Reportage Foo Yun Chee, version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)