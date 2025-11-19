 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 977,26
+0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE reporte à 2027 les règles relatives à l'IA "à haut risque" après le refus des grandes entreprises technologiques
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 13:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Supantha Mukherjee et Bart H. Meijer

La Commission européenne a proposé mercredi de rationaliser et d'assouplir une série de réglementations technologiques, notamment en reportant certaines dispositions de sa loi sur l'IA, dans le but de réduire la bureaucratie, de faire face aux critiques des grandes entreprises technologiques et de stimuler la compétitivité de l'Europe.

La décision de l'UE intervient après qu'elle a édulcoré certaines lois sur l'environnement à la suite des critiques des entreprises et du gouvernement américain. Les règles européennes en matière de technologie ont fait l'objet d'une opposition similaire, bien que la Commission ait déclaré qu'elles resteraient solides.

"La simplification n'est pas une déréglementation. La simplification signifie que nous jetons un regard critique sur notre paysage réglementaire ", a déclaré un fonctionnaire de la Commission lors d'une réunion d'information.

l'UTILISATION DE L'IA À HAUT RISQUE DANS LES CANDIDATURES À L'EMPLOI ET LA BIOMÉTRIE

Dans un "Digital Omnibus", qui devra encore être débattu et voté par les pays européens, la Commission a proposé de reporter les règles plus strictes de l'UE sur l'utilisation de l'IA dans une série de domaines considérés comme présentant un risque plus élevé, à décembre 2027 au lieu d'août 2026.

Il s'agit notamment de l'utilisation de l'IA pour l'identification biométrique, les applications liées à la circulation routière, la fourniture de services publics, les demandes d'emploi et les examens, les services de santé, la solvabilité et l'application de la loi. Le consentement à l'utilisation de "cookies" dans les fenêtres contextuelles serait également simplifié.

Le Digital Omnibus ou paquet de simplification couvre la loi sur l'IA qui est entrée en vigueur l'année dernière, la législation historique sur la protection de la vie privée connue sous le nom de Règlement général sur la protection des données (GDPR), la directive sur la vie privée et électronique et la loi sur les données, entre autres.

Les modifications proposées au GDPR permettraient également à Google GOOGL.O , Meta META.O , OpenAI et d'autres entreprises technologiques d'utiliser les données personnelles des Européens pour entraîner leurs modèles d'IA.

Environnement

Valeurs associées

ALPHABET-A
284,2800 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
597,6900 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un médecin examine une radiographie sur un écran, assistée par l'intelligence artificielle pour l'imagerie médicale. Le 26 septembre 2023, à l'hôpital universitaire de Rennes. ( AFP / DAMIEN MEYER )
    L'OMS alerte sur un cadre juridique insuffisant autour de l'utilisation de l’IA en santé
    information fournie par Boursorama avec Media Services 19.11.2025 14:58 

    Dans un rapport publié ce mercredi, l'agence onusienne rappelle les risques pour la sécurité des patients et les enjeux liés à l'usage de l'IA dans le domaine médical. Cette conclusion est issue du premier rapport réalisé par l'OMS Europe sur l'adoption et la régulation ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:52 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Semrush, Adobe, Amazon) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% ... Lire la suite

  • Cette photographie émanant du compte Telegram du président ukrainien Volodymyr Zelensky le 19 novembre 2025 montre des dégâts causés à un immeuble résidentiel de Ternopil par des frappes russes qui ont fait au moins 20 morts dans l'ouest de l'Ukraine ( Telegram / @Volodymyr Zelensky / Handout )
    Ukraine: 25 morts dans une frappe russe avant des efforts diplomatiques en Turquie
    information fournie par AFP 19.11.2025 14:52 

    Au moins 25 personnes ont été tuées et plus de 70 blessées mercredi dans l'une des pires frappes russes sur l'Ouest de l'Ukraine, au moment où le président Volodymyr Zelensky tente en Turquie de "relancer" les négociations de paix dans l'impasse. Le Kremlin a de ... Lire la suite

  • Le logo de Vivendi est visible à Paris
    Vivendi chute, la perspective d'une OPA de Bolloré s'éloigne
    information fournie par Reuters 19.11.2025 14:30 

    Vivendi chute mercredi à la Bourse de Paris après des informations du quotidien Le Monde selon lesquelles la Cour de cassation pourrait se prononcer en faveur du groupe Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi contestée par un de ses actionnaires minoritaires, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank