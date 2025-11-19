L'UE reporte à 2027 les règles relatives à l'IA "à haut risque" après le refus des grandes entreprises technologiques

La Commission européenne a proposé mercredi de rationaliser et d'assouplir une série de réglementations technologiques, notamment en reportant certaines dispositions de sa loi sur l'IA, dans le but de réduire la bureaucratie, de faire face aux critiques des grandes entreprises technologiques et de stimuler la compétitivité de l'Europe.

La décision de l'UE intervient après qu'elle a édulcoré certaines lois sur l'environnement à la suite des critiques des entreprises et du gouvernement américain. Les règles européennes en matière de technologie ont fait l'objet d'une opposition similaire, bien que la Commission ait déclaré qu'elles resteraient solides.

"La simplification n'est pas une déréglementation. La simplification signifie que nous jetons un regard critique sur notre paysage réglementaire ", a déclaré un fonctionnaire de la Commission lors d'une réunion d'information.

l'UTILISATION DE L'IA À HAUT RISQUE DANS LES CANDIDATURES À L'EMPLOI ET LA BIOMÉTRIE

Dans un "Digital Omnibus", qui devra encore être débattu et voté par les pays européens, la Commission a proposé de reporter les règles plus strictes de l'UE sur l'utilisation de l'IA dans une série de domaines considérés comme présentant un risque plus élevé, à décembre 2027 au lieu d'août 2026.

Il s'agit notamment de l'utilisation de l'IA pour l'identification biométrique, les applications liées à la circulation routière, la fourniture de services publics, les demandes d'emploi et les examens, les services de santé, la solvabilité et l'application de la loi. Le consentement à l'utilisation de "cookies" dans les fenêtres contextuelles serait également simplifié.

Le Digital Omnibus ou paquet de simplification couvre la loi sur l'IA qui est entrée en vigueur l'année dernière, la législation historique sur la protection de la vie privée connue sous le nom de Règlement général sur la protection des données (GDPR), la directive sur la vie privée et électronique et la loi sur les données, entre autres.

Les modifications proposées au GDPR permettraient également à Google GOOGL.O , Meta META.O , OpenAI et d'autres entreprises technologiques d'utiliser les données personnelles des Européens pour entraîner leurs modèles d'IA.