L'UE rejette la demande de renvoi visant à examiner l'acquisition de Siemens Logistics par Vanderlande
information fournie par Zonebourse 13/05/2026 à 12:37
L'opération porte sur les services de logistique aéroportuaire, et plus particulièrement sur la manutention des bagages.
L'acquisition ne remplit pas les conditions de notification prévues par le Règlement UE.
D'après les informations dont dispose la Commission, l'opération semble avoir une incidence sur les échanges entre États membres.
"Bien qu'il demeure incertain que l'opération soit susceptible d'affecter significativement la concurrence au Portugal, État membre ayant saisi la Commission, cette dernière estime qu'une saisine au titre de l'article 22 du règlement (UE) 2017/2018 ne serait pas opportune. En effet, l'opération est en vigueur depuis plus d'un an" indique la Commission européenne.
Les autorités de la concurrence du Portugal et de l'Espagne poursuivront donc leur examen de l'opération, et la Commission considère qu'elles sont parfaitement compétentes pour ce faire.
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