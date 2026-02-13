L'UE propose de sanctionner les ports géorgiens et indonésiens qui manipulent du pétrole russe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les propositions font partie du 20e paquet de sanctions de l'UE concernant la guerre en Ukraine

*

Ce serait la première fois que l'UE cible des ports de pays tiers

(Mise à jour d'un article du 9 février pour ajouter un commentaire de l'opérateur du terminal indonésien dans le paragraphe cinq) par Julia Payne

L'Union européenne a proposé d'étendre ses sanctions contre la Russie aux ports de Géorgie et d'Indonésie qui traitent le pétrole russe. C'est la première fois que l'Union européenne cible des ports dans des pays tiers, selon un document de proposition publié lundi.

La proposition, examinée par Reuters, ajouterait Kulevi en Géorgie et Karimun en Indonésie à la liste des sanctions, interdisant aux entreprises et aux particuliers de l'UE d'effectuer des transactions avec l'un ou l'autre de ces ports.

Ces mesures s'inscrivent dans le cadre du 20e train de sanctions adopté par l'UE à la suite de la guerre menée par la Russie en Ukraine. Ce train de mesures a été élaboré conjointement par le service diplomatique de l'UE, le SEAE, et la Commission européenne, et a été présenté aux États membres de l'UE lundi. Les sanctions de l'UE doivent être adoptées à l'unanimité pour avoir force de loi.

Vendredi, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a déclaré que le paquet comprenait des restrictions sectorielles et un passage du plafonnement des prix du Groupe des sept nations à une interdiction totale du brut russe pour les services maritimes.

PT Oil Terminal Karimun a déclaré qu'elle "rejette catégoriquement toute suggestion selon laquelle elle faciliterait ou soutiendrait le commerce du pétrole ou des produits pétroliers russes. De telles caractérisations sont infondées et inexactes."

Elle a fait ce commentaire dans une déclaration le 26 janvier après qu'un article de Reuters a rapporté que le site avait reçu des exportations de fioul russe en décembre et janvier.

Le paquet européen prévoit également de nouvelles interdictions d'importation de métaux tels que les barres de nickel, les minerais de fer et leurs concentrés, le cuivre non raffiné et traité, ainsi que divers déchets métalliques, dont l'aluminium. Il interdirait également les importations de sel, d'ammoniac, de cailloux, de silicium et de pelleteries.

La proposition prévoit pour la première fois l'utilisation d'un outil anticontournement à l'encontre d'un pays tiers. Les nouvelles restrictions interdiraient la vente au Kirghizstan de machines à découper les métaux et d'appareils de communication pour la transmission de la voix, des images et des données, tels que les modems et les routeurs.

L'UE a également proposé d'ajouter deux banques kirghizes - Keremet et OJSC Capital Bank of Central Asia - à sa liste de sanctions pour avoir fourni des services de crypto-actifs à la Russie, ainsi que des banques au Laos et au Tadjikistan, tout en supprimant deux prêteurs chinois. En cas d'approbation, les banques inscrites sur la liste ne pourront plus effectuer de transactions avec des particuliers et des entreprises de l'UE.

Le SEAE a proposé d'ajouter 30 personnes et 64 entreprises à son cadre de sanctions qui comprend des gels d'actifs et des interdictions de voyager. Parmi celles-ci figurent Bashneft , une filiale cotée en bourse du géant pétrolier russe Rosneft, ainsi que huit raffineries russes, dont deux grandes usines contrôlées par Rosneft, Tuapse et Syzran. La proposition ne prévoit pas de coter Rosneft ou Lukoil, déjà frappés par les sanctions américaines.