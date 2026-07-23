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L'UE inflige 890 mlns d'euros d'amendes à Google pour violations du DMA
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 13:03
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Google a été sanctionnée jeudi pour un montant de 890 millions d'euros par la Commission européenne pour violation du règlement sur les marchés numériques (DMA).

Le géant technologique américain a écopé d'une amende de 460 millions d'euros pour avoir favorisé ses propres services dans les résultats de son moteur de recherche et d'une amende de 430 millions d'euros pour avoir empêché les développeurs utilisant son magasin d'applications de rediriger gratuitement les utilisateurs vers des offres moins chères.

Ces amendes sont les premières infligées à Google au titre du DMA (Digital Markets Act), conçu par Bruxelles pour limiter la puissance des grandes plateformes, mais respectivement les cinquième et sixième pour des entorses à la concurrence, pour un montant total de 10,38 milliards d'euros sur près de vingt ans.

Google, qui dispose de 60 jours pour se conformer aux injonctions de la Commission visant à traiter ses concurrents de manière équitable et non discriminatoire et à permettre aux développeurs de rediriger les utilisateurs hors de sa boutique d'applications, a critiqué les conclusions de l'UE et a laissé entendre qu'il pourrait saisir la justice.

"Pour nous conformer à ces exigences, nous devons supprimer des fonctionnalités de recherche en temps réel très appréciées des Européens – telles que l'affichage instantané des tarifs et la disponibilité directe des hôtels, des vols et des restaurants – et démanteler les mesures de sécurité sur Google Play", a déclaré Kent Walker, chargé des affaires internationales chez Google, dans un communiqué.

"La réglementation devrait améliorer les produits, pas les détériorer", a-t-il ajouté.

La Commission s'est toutefois félicitée d'un "dialogue constructif" avec le groupe américain et a constaté des progrès significatifs réalisés par ce dernier pour se conformer au DMA.

(Foo Yun Chee, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)

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