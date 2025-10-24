L'UE estime que Meta et TikTok manquent à leurs obligations de transparence

(Ajout d'une réaction de TikTok) par Benoit Van Overstraeten et Alessandro Parodi

Le géant technologique américain Meta META.O et l'application de médias sociaux chinoise TikTok ont manqué à leur obligation légale d'accorder aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques, a déclaré la Commission européenne dans les conclusions préliminaires d'une enquête publiées vendredi.

L'Union européenne a pris des mesures répressives à l'encontre des grandes entreprises technologiques en adoptant la loi sur les services numériques, qui impose aux grandes plateformes telles que les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche de mettre en place des mesures robustes pour limiter la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables.

Un porte-parole de Meta a déclaré à Reuters que l'entreprise n'était pas d'accord avec la suggestion selon laquelle elle aurait enfreint la loi sur les services numériques. TikTok, quant à lui, a déclaré qu'il s'engageait à faire preuve de transparence.

"Permettre aux chercheurs d'accéder aux données des plateformes est une obligation de transparence essentielle dans le cadre de l'ASD, car elle permet un examen public de l'impact potentiel des plateformes sur notre santé physique et mentale ", a déclaré la Commission dans un communiqué.

La Commission a ajouté que Facebook de Meta et Instagram ne semblaient pas fournir un mécanisme convivial et facilement accessible pour signaler les contenus illégaux, tels que les contenus d'abus sexuels sur les enfants et les contenus terroristes.

" Les conclusions préliminaires de la Commission montrent que Facebook, Instagram et TikTok pourraient avoir mis en place des procédures et des outils contraignants pour que les chercheurs puissent demander l'accès aux données publiques ", a déclaré l'exécutif européen.

Meta dispose actuellement de mécanismes qui imposent plusieurs étapes inutiles et des demandes supplémentaires aux utilisateurs et qui utilisent des " conceptions d'interface trompeuses ", a-t-il déclaré.

"De telles pratiques peuvent être déroutantes et dissuasives. Les mécanismes de Meta permettant de signaler et de supprimer les contenus illégaux peuvent donc être inefficaces".

LES ENTREPRISES PEUVENT REMÉDIER AUX INFRACTIONS, MAIS RISQUENT DE LOURDES AMENDES

Les entreprises ont désormais la possibilité d'examiner les conclusions de la Commission et de prendre des mesures pour remédier aux infractions, a déclaré la Commission, ajoutant que les conclusions préliminaires ne préjugeaient pas de l'issue finale de l'enquête.

Le porte-parole de Meta a déclaré que l'entreprise continuerait à négocier avec la Commission.

"Nous avons apporté des modifications à nos options de signalement de contenu, à notre procédure d'appel et à nos outils d'accès aux données depuis l'entrée en vigueur de l'ASD et nous sommes convaincus que ces solutions correspondent à ce qui est exigé par la loi dans l'UE", a-t-il déclaré.

Un porte-parole de TikTok a déclaré que l'entreprise examinait les conclusions.

"Mais les exigences visant à faciliter la protection des données placent l'ASD et le GDPR en tension directe", a déclaré le porte-parole, faisant référence au règlement général sur la protection des données, le règlement de l'UE sur la confidentialité des informations.

"S'il n'est pas possible de se conformer pleinement aux deux, nous demandons instamment aux régulateurs de clarifier la manière dont ces obligations devraient être conciliées", a ajouté le porte-parole.

Si les conclusions de la Commission sont confirmées par les consultations pertinentes, elle pourrait imposer aux entreprises une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.