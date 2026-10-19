L'UE estime que KKR pourrait l'avoir induite en erreur concernant l'opération sur Telecom Italia

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La Commission européenne a déclaré lundi que la société d'investissement américaine KKR KKR.N lui aurait peut-être fourni des informations incorrectes ou trompeuses concernant son acquisition, d'un montant pouvant atteindre 22 milliards d'euros (24,7 milliards de dollars), du réseau de téléphonie fixe de Telecom Italia TLIT.MI .

La Commission avait approuvé l’opération en 2024, mais a ouvert une enquête à la suite de plaintes déposées par d’autres opérateurs en 2025.

Ces derniers ont fait valoir que les tarifs d’accès au réseau fixe à haut débit de TIM avaient été augmentés unilatéralement après l’opération, alors même que KKR avait convaincu la Commission qu’elle n’aurait pas le pouvoir de détériorer les conditions d’accès en gros.

La Commission a indiqué que la nouvelle enquête avait conduit à la conclusion préliminaire selon laquelle KKR "avait, au moins par négligence, fourni des informations incorrectes et/ou trompeuses sur les termes de ses accords à long terme existants relatifs à l’accès en gros, notamment sur le fait que les conditions existantes continueraient de s’appliquer".

Elle a précisé avoir transmis ces griefs à KKR, qui aura désormais la possibilité d’y répondre.

(1 dollar = 0,8919 euro)