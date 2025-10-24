L'UE estime, à titre préliminaire, que Meta et TikTok manquent à leurs obligations de transparence

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a déclaré vendredi que le géant américain de la Big Tech Meta

META.O et l'application de médias sociaux TikTok, détenue par des Chinois, manquent à leur obligation d'accorder aux chercheurs un accès adéquat aux données publiques en vertu de la loi sur les services numériques (DSA), selon ses conclusions préliminaires.

Dans un communiqué, la Commission a également déclaré que Facebook et Instagram de Meta ne semblaient pas fournir un mécanisme convivial et facilement accessible permettant aux utilisateurs de signaler des contenus illégaux, tels que des contenus pédopornographiques ou terroristes.

L'UE a pris des mesures sévères à l'encontre des grandes entreprises technologiques en adoptant la loi sur les services numériques, qui impose aux grandes plateformes telles que les sites de médias sociaux et les moteurs de recherche de mettre en place des mesures solides pour limiter la diffusion de contenus illégaux et préjudiciables.

" Les conclusions préliminaires de la Commission montrent que Facebook, Instagram et TikTok pourraient avoir mis en place des procédures et des outils contraignants pour que les chercheurs puissent demander l'accès aux données publiques ", a déclaré l'exécutif européen à propos de la question de la transparence.

" Permettre aux chercheurs d'accéder aux données des plateformes est une obligation de transparence essentielle dans le cadre de la DSA, car elle permet un examen public de l'impact potentiel des plateformes sur notre santé physique et mentale. "

En ce qui concerne Meta, qui entrave le signalement de contenus illégaux, la Commission a déclaré que l'entreprise dispose actuellement de mécanismes qui imposent plusieurs étapes inutiles et des exigences supplémentaires aux utilisateurs et qui utilisent des "conceptions d'interface trompeuses".

"De telles pratiques peuvent être déroutantes et dissuasives. Les mécanismes mis en place par Meta pour signaler et supprimer les contenus illicites peuvent donc être inefficaces. Dans le cadre de la DSA, les mécanismes de "notification et d'action" sont essentiels pour permettre aux utilisateurs de l'UE... d'informer les plateformes en ligne que certains contenus ne sont pas conformes à la législation européenne ou nationale", a déclaré la Commission.

La Commission a ajouté que les entreprises ont maintenant la possibilité d'examiner ses conclusions et de prendre des mesures pour remédier aux infractions, ajoutant que les conclusions préliminaires ne préjugent pas de l'issue de l'enquête.

Mais si les conclusions de la Commission sont confirmées par les consultations pertinentes, elle peut imposer aux entreprises une amende pouvant aller jusqu'à 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial.