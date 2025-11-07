L'UE envisage de suspendre certaines parties de la loi historique sur l'IA face à la pression des États-Unis et des grandes entreprises technologiques, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du paragraphe 2)

La Commission européenne proposede mettre en pause certaines parties de salégislation pharesur l 'intelligence artificielle (AI) en raison de la pression intense exercée par les grandes entreprises technologiques et le gouvernement américain, a rapporté le Financial Times vendredi.

Cette décision fait suite à des mois d' exhortation par des géants de la technologie comme Meta META.O et Alphabet

GOOGL.O , et à la pression de l'administration Trump, qui a mis en garde contre des mesures susceptibles de provoquer des tensions commerciales.

L'UE s'est "engagée" avec l'administration Trump sur des ajustements à la loi sur l'IA et à d'autres réglementations numériques dans le cadre d'un processus de simplification plus large, qui devrait être adopté le 19 novembre, a déclaré un haut fonctionnaire de l'UE au FT.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. L'UE n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

En juillet, un porte-parole de la Commission européenne ( ) a rejeté les appels de certaines entreprises et de certains pays en faveur d'une pause, affirmant que les règles relatives à l'IA seraient mises en œuvre conformément au calendrier prévu par la législation.

Les discussions se poursuivent au sein de la Commission concernant des retards potentiels dans "la mise en œuvre de parties ciblées de la loi sur l'IA", a déclaré un porte-parole de l'UE au FT. Il a ajouté qu'alors que diverses options étaient envisagées, l'UE restait "entièrement favorable à la loi sur l'IA et à ses objectifs"

La législation est entrée en vigueur en août 2024, mais de nombreuses dispositions sont échelonnées pour entrer en vigueur dans les années à venir.