L'UE envisage de rendre WhatsApp plus responsable de la lutte contre les contenus préjudiciables, selon un porte-parole

La Commission européenne envisage de reclasser le service de messagerie WhatsApp de Meta

META.O afin de le rendre plus responsable de la lutte contre les contenus illégaux et préjudiciables, a déclaré vendredi un porte-parole de la Commission.

Le porte-parole a déclaré que la Commission envisageait activement de désigner WhatsApp comme une "très grande plateforme", ce qui augmenterait ses responsabilités légales en matière de lutte contre les contenus préjudiciables, après avoir publié un nombre d'utilisateurs supérieur au seuil fixé par la loi sur les services numériques en février 2025.

"Je n'exclurais pas une désignation future", a déclaré le porte-parole Thomas Regnier aux journalistes.