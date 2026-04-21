L'UE envisage d'augmenter le kérosène américain et de rendre l'aviation plus propre, dans un contexte de tensions liées à la guerre en Iran

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* La Commission européenne crée un "observatoire des carburants", en commençant par le kérosène

* La Commission ne voit aucun signe d'annulation généralisée des vols dans les mois à venir

* Le commissaire aux transports déclare que l'UE est prête à accueillir les touristes cet été

* IAG et DHL affirment qu'il n'y a pas encore de rupture d'approvisionnement, mais font face à une augmentation des coûts

(Ajout des commentaires d'IAG et de DHL au paragraphe 7 et du contexte pour le SAF au paragraphe 8) par Julia Payne

L'Union européenne fournira des orientations aux compagnies aériennes sur la manière de gérer des questions telles que les créneaux aéroportuaires, les droits des passagers et les obligations de service public en cas de pénurie de kérosène due à la guerre contre l'Iran , a déclaré mardi le responsable des transports de l'Union européenne.

Apostolos Tzitzikostas a déclaré qu'il n'y avait pas de pénurie "à ce jour", mais a averti qu'un blocage prolongé du détroit d'Ormuz serait "catastrophique" pour l'Europe et l'économie mondiale. Environ un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié du monde transitait par le détroit d'Ormuz avant que les États-Unis et Israël ne commencent à bombarder l'Iran le 28 février. L'Union européenne importe 30 à 40 % du kérosène dont elle a besoin, dont la moitié environ provient du Moyen-Orient. La Commission européenne doit présenter mercredi un ensemble plus large de mesures relatives à l'énergie et aux transports. M. Tzitzikostas a indiqué que l'UE mettrait en place un nouvel "observatoire des carburants" afin de surveiller les approvisionnements, en commençant par le kérosène.

"Si de réels problèmes d'approvisionnement surviennent, nos stocks d'urgence doivent être utilisés au mieux. Toute mise à disposition de carburant au niveau national doit se faire en toute transparence afin d'éviter toute distorsion du marché", a-t-il déclaré à la presse à l'issue d'une réunion des ministres des transports de l'Union européenne. Il a ajouté qu'il n'y avait aucun signe d'"annulations généralisées" dans les semaines ou les mois à venir. L'Agence internationale de l'énergie a prévenu la semaine dernière que des pénuries physiques pourraient survenir dès le mois de juin, mais les compagnies aériennes européennes ne signalent pour l'instant que des prix plus élevés.

Un porte-parole d'IAG, propriétaire de British Airways et d'Iberia, a déclaré "qu'il n'y avait pas de perturbation de l'approvisionnement en carburéacteur dans nos principaux aéroports, mais que nos compagnies aériennes étaient déjà confrontées à une hausse des prix du carburant". Le groupe logistique allemand DHL a déclaré qu'il pourrait assurer l'approvisionnement en carburant de ses avions-cargos en Europe jusqu'en juin, bien que les perspectives pour ses opérations en Asie restent incertaines. Dans le cadre de la réponse, la Commission souhaite utiliser la crise pour accélérer le développement des secteurs des carburants durables pour l'aviation (SAF) et des carburants synthétiques afin de réduire la dépendance aux importations du Moyen-Orient, a déclaré M. Tzitzikostas, confirmant un rapport de Reuters la semaine dernière. Le groupe mondial des compagnies aériennes IATA a averti l'année dernière que la production de SAF restait trop faible pour atteindre les objectifs en matière de carburant vert et qu'elle coûtait jusqu'à cinq fois plus cher que le kérosène conventionnel. Les règles de l'UE relatives à la lutte contre le ravitaillement, qui visent à empêcher les compagnies aériennes de charger le carburant excédentaire dans les aéroports les moins chers, prévoient déjà des dérogations en cas de pénurie, mais la Commission clarifiera le cadre mercredi.

La Commission étudie également d'autres possibilités d'importation, notamment le carburant Jet A américain, dont le point de congélation est plus élevé que la norme européenne.

"Il n'est pas nécessaire à ce stade d'intervenir dans la manière dont les gens vivent, travaillent ou voyagent ... . L'Europe est prête à accueillir tous les touristes et invités pendant la période estivale", a déclaré M. Tzitzikostas, ajoutant que les prix élevés du carburant ne justifiaient pas l'annulation des compensations accordées aux passagers en cas de retard ou d'annulation.