L'UE en dialogue avec Meta au sujet des conceptions créant une dépendance, selon un porte-parole de la Commission

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne entretient un dialogue permanent avec Meta META.O après ses conclusions préliminaires, il y a deux ans, selon lesquelles le géant américain de la technologie enfreignait les lois sur les services numériques (Digital Service Acts) en raison de la conception addictive de ses réseaux sociaux Facebook et Instagram, a déclaré mercredi le porte-parole Thomas Regnier.

Il a précisé que la Commission ne ferait aucun commentaire sur l'accord conclu par l'entreprise avec la quasi-totalité des États américains, qui prévoit le versement de 18 milliards de dollars ainsi qu'une série d'engagements.

Meta "a toujours la possibilité de proposer des engagements au sein de l’UE", a déclaré Regnier dans un communiqué.