 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE en dialogue avec Meta au sujet des conceptions créant une dépendance, selon un porte-parole de la Commission
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 19:57
Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne entretient un dialogue permanent avec Meta META.O après ses conclusions préliminaires, il y a deux ans, selon lesquelles le géant américain de la technologie enfreignait les lois sur les services numériques (Digital Service Acts) en raison de la conception addictive de ses réseaux sociaux Facebook et Instagram, a déclaré mercredi le porte-parole Thomas Regnier.

Il a précisé que la Commission ne ferait aucun commentaire sur l'accord conclu par l'entreprise avec la quasi-totalité des États américains, qui prévoit le versement de 18 milliards de dollars ainsi qu'une série d'engagements.

Meta "a toujours la possibilité de proposer des engagements au sein de l’UE", a déclaré Regnier dans un communiqué.

Valeurs associées

META PLATFORMS
577,9925 USD NASDAQ +1,39%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 462,39 +0,27%
Pétrole Brent
87,8 +0,87%
TME PHARMA
0,1636 +25,85%
BIOPHYTIS
0,0746 -6,75%
HAFFNER ENERGY
0,525 -7,89%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank