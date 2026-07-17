 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE donne son feu vert sur l'acquisition d'un portefeuille immobilier résidentiel en Espagne par Munich RE
information fournie par Zonebourse 17/07/2026 à 16:12

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'un portefeuille immobilier résidentiel en Espagne par Munich RE, société allemande, et Oaktree Capital, société américaine. Avant l'opération, ce portefeuille immobilier appartenait à Oaktree.

L'opération porte principalement sur la propriété et la location de biens immobiliers résidentiels en Espagne.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché combinées limitées des sociétés résultant de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

MUENCHENER RUECKV
516,800 EUR XETRA +0,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,96 +6,66%
CAC 40
8 338,81 -0,47%
SOITEC
87,34 -3,15%
Pétrole Brent
86,7 +2,17%
TOTALENERGIES
70,51 +1,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank