L'UE donne son feu vert pour la création d'une entreprise par Equitix et KKR
information fournie par Zonebourse 24/02/2026 à 14:52

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par Equitix Holdings du Royaume-Uni et KKR des États-Unis.

L'opération concerne principalement les marchés de la valorisation des ressources, de la gestion des déchets et du recyclage des plastiques.

La Commission a conclu que l'opération = ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.

