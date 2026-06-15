L'UE donne son feu vert pour la création d'une coentreprise entre TotalEnergies et Masdar

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une coentreprise entre TotalEnergies (France) et Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar (Émirats arabes unis).

L'opération concerne principalement les activités liées aux énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.