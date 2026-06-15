 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE donne son feu vert pour la création d'une coentreprise entre TotalEnergies et Masdar
information fournie par Zonebourse 15/06/2026 à 13:01

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une coentreprise entre TotalEnergies (France) et Abu Dhabi Future Energy Company - Masdar (Émirats arabes unis).

L'opération concerne principalement les activités liées aux énergies renouvelables dans la région Asie-Pacifique.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
72,6000 EUR Euronext Paris -4,95%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
83 -6,88%
CAC 40
8 450,26 +1,19%
TOTALENERGIES
72,68 -4,84%
HAFFNER ENERGY
0,316 +14,70%
SOCIETE GENERALE
76,44 +4,14%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank