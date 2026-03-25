L'UE donne son feu vert pour la création d'une coentreprise entre EPH et TotalEnergies
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 12:25
L'opération concerne principalement le secteur de l'énergie, et plus particulièrement le marché de la production d'électricité flexible en Italie, aux Pays-Bas, en Irlande, au Royaume-Uni et en France.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée et de son impact limité sur la structure du marché.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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