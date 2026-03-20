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L'UE donne son feu vert pour la création d'une coentreprise avec Eiffage
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 12:57

La Commission européenne a approuvé, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une coentreprise entre Dalkia, Eiffage , RATP Solutions Ville et la Ville de Paris, toutes françaises.

L'opération porte principalement sur la gestion déléguée des réseaux de chauffage urbain en France.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence sur les marchés où les sociétés sont présentes.

L'opération a été examinée selon la procédure normale d'examen des concentrations.

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