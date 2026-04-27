L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Volue par AFKn Advent et TA Associates Management
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 13:07
L'opération concerne principalement des applications logicielles dans le secteur de l'énergie.
La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées, tant au niveau combiné qu'individuel, des entreprises à l'issue de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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