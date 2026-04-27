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L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Volue par AFKn Advent et TA Associates Management
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 13:07

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Volue par Arendals Fossekompani ASA (AFK), toutes deux situées en Norvège, Advent et TA Associates Management, toutes deux situées aux États-Unis.

L'opération concerne principalement des applications logicielles dans le secteur de l'énergie.

La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions de marché limitées, tant au niveau combiné qu'individuel, des entreprises à l'issue de l'opération envisagée.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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