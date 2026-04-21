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L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Mustang par la BCI, Brookfield et la Norges Bank
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:51

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de la société américaine Mustang AIV par la British Columbia Investment Management Corporation (BCI) et la Brookfield Corporation, toutes deux situées au Canada, ainsi que par la Norges Bank Investment Management (NBIM) de Norvège.


L'opération concerne principalement la production et le stockage d'électricité à partir d'actifs liés aux énergies renouvelables solaires et éoliennes aux États-Unis.


La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.


L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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