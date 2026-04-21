L'UE donne son feu vert pour l'acquisition de Mustang par la BCI, Brookfield et la Norges Bank
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 12:51
L'opération concerne principalement la production et le stockage d'électricité à partir d'actifs liés aux énergies renouvelables solaires et éoliennes aux États-Unis.
La Commission a conclu que l'opération ne soulevait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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