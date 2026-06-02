L'UE donne son feu vert à l'accord conclu entre BASF et Carlyle dans le secteur des revêtements

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Commission européenne a annoncé mardi avoir approuvé la cession par BASF BASFn.DE d'une participation majoritaire dans son activité de revêtements à la société de capital-investissement Carlyle CG.O .
La Commission a précisé que cette autorisation était subordonnée au respect intégral des engagements pris par Carlyle, qui impliquent la cession de l'activité mondiale de polysulfures de Nouryon à un acquéreur approprié.
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