L'UE donne son accord pour l'acquisition de Synthomer par Mutares

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de la société tchèque Synthomer par la société allemande Mutares.

L'opération concerne principalement le secteur de la chimie.

La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.