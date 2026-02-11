L'UE doit simplifier sa réglementation pour concurrencer les États-Unis et la Chine, selon Mme von der Leyen

La croissance de l'Union européenne est depuis longtemps inférieure à celle des États-Unis

Les États membres de l'UE sont divisés sur la stratégie économique

Sommet des entreprises mercredi, sommet des dirigeants de l'UE jeudi

L'Union européenne doit simplifier sa réglementation afin de la rendre plus compétitive face à des pays comme les États-Unis et la Chine, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à la veille des sommets des dirigeants politiques et des chefs d'entreprise de l'UE.

Au cours des deux dernières décennies, la croissance de l'Union européenne est restée inférieure à celle des États-Unis, tandis que la productivité et l'innovation, notamment dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, n'ont pas été à la hauteur.

"Prenons à nouveau l'exemple des États-Unis. Un seul système financier, un seul capital financier", a déclaré Mme von der Leyen mercredi. "Ici, en Europe, nous avons non seulement 27 systèmes financiers différents, chacun avec son propre superviseur. Nous avons également plus de 300 places de marché dans l'Union. C'est de la fragmentation sous stéroïdes. Nous avons besoin d'un marché des capitaux unique, vaste, profond et liquide."

LES EXIGENCES DES CHEFS D'ENTREPRISE

Avant que les dirigeants européens ne se réunissent jeudi dans un château belge pour réfléchir à la manière dont ils peuvent rivaliser économiquement avec la Chine et les États-Unis alors que l'ordre mondial fondé sur des règles s'effrite, certains dirigeants, dont le Français Emmanuel Macron et l'Allemand Friedrich Merz, se réuniront mercredi avec des chefs d'entreprise à l'occasion d'un sommet sectoriel afin d'entendre les demandes des entreprises européennes.

Des entreprises telles qu'ArcelorMittal, le plus grand sidérurgiste d'Europe, Heidelberg Materials, une entreprise de matériaux de construction, et Solvay, un groupe chimique, plaideront en faveur d'un renforcement de l'action de l'UE pour enrayer le déclin industriel.

Les chefs d'entreprise demandent notamment à l'Union européenne de s'attaquer aux prix élevés de l'énergie en Europe et d'intervenir pour stimuler la demande de produits à faible teneur en carbone.

"L'avantage des problèmes européens, c'est que l'Europe pourrait les résoudre elle-même si elle le voulait. En effet, il s'agit en grande partie de flexibilité, de moins de bureaucratie, de lois du travail plus souples", a déclaré Christian Bruch, directeur général de Siemens Energy, à l'agence Reuters.

L'UE EST-ELLE EN DÉCLIN?

Une étude commandée par l'industrie et publiée mercredi suggère que les signes vitaux de l'économie européenne sont en baisse.

Le rapport de Deloitte a révélé que l'UE avait un net avantage sur ses pairs internationaux dans seulement trois des 22 critères de compétitivité évalués, y compris l'utilisation de matériaux recyclés. En ce qui concerne les prix de l'énergie, le coût de la bureaucratie pour les entreprises et d'autres paramètres, l'Europe se situe derrière les États-Unis et la Chine.

L'UE élabore actuellement un projet de loi visant à fixer des exigences "Made in Europe" pour les biens achetés dans le cadre de marchés publics, afin de tenter de réduire sa forte dépendance à l'égard de la Chine pour des technologies clés.

Bruxelles se prépare également à réviser sa principale politique climatique, le marché européen du carbone, qui est devenu de plus en plus sensible sur le plan politique alors que les industries luttent contre les prix élevés de l'énergie et les importations moins chères.

DIVERGENCE DE STRATÉGIE

L'UE est confrontée à la guerre commerciale de Donald Trump ainsi qu'aux restrictions chinoises sur les exportations de minéraux essentiels dont le bloc des 27 pays a un besoin urgent.

Elle a besoin d'une plus grande richesse pour couvrir la décarbonisation et la numérisation et renforcer sa défense face à une Russie belliqueuse .

Mais si tous les pays de l'UE souhaitent un bloc plus compétitif, ils ne sont pas d'accord sur la manière d'y parvenir.

Le président français Emmanuel Macron a renouvelé son appel à l'UE pour qu'elle se lance dans un plus grand nombre d'emprunts communs afin d'investir à grande échelle et de défier l'hégémonie du dollar, ainsi que pour qu'elle mette en avant la stratégie "Made in Europe".

Cette approche a divisé les pays de l'UE et alarmé les constructeurs automobiles, qui se procurent de nombreux composants pour leurs voitures en dehors de l'UE.

L'Allemagne estime qu'il est essentiel de stimuler la productivité plutôt que de contracter de nouvelles dettes, soulignant la nécessité de conclure des accords commerciaux.

Les anciens premiers ministres italiens Mario Draghi et Enrico Letta, auteurs en 2024 de deux rapports influents sur le défi de la compétitivité de l'UE et sur le marché unique, participeront au sommet de jeudi.

Enrico Letta a déclaré que son message clé serait de s'engager à achever le marché unique de l'UE d'ici 2028.

"Je pense que c'est le seul moyen de répondre à Donald Trump et aux pressions extérieures que l'Union européenne subit de la part de la Chine, de la Russie et des États-Unis de différentes manières", a-t-il déclaré à Reuters.

