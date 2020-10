Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'UE doit sanctionner les USA sur le dossier Airbus-Boeing, dit Paris Reuters • 13/10/2020 à 16:34









PARIS, 13 octobre (Reuters) - L'Union européenne devra imposer des sanctions commerciales aux Etats-Unis faute de solution négociée sur le dossier des aides publiques à Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , a déclaré mardi le gouvernement français. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a autorisé mardi l'Union européenne à imposer des droits de douane sur quatre milliards de dollars (3,4 milliards d'euros) d'importations en provenance des Etats-Unis en raison des aides publiques américaines à Boeing. "Ce contentieux Airbus/Boeing est vieux de 15 ans et nous avons toujours indiqué aux Etats-Unis notre volonté d'une solution à l'amiable. Malgré nos demandes répétées, les Etats-Unis ne se sont jamais véritablement engagés dans cette voie", constatent dans un communiqué commun Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, et Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur. "En l'absence de solution négociée et tant que les sanctions américaines injustifiées sont maintenues, l'Union européenne devra exercer ses droits de sanctions." (Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris -3.50% BOEING CO NYSE -2.39%