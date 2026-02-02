L'UE doit promouvoir une stratégie "Made in Europe", déclare le chef de l'industrie européenne

L'UE étudie des mesures visant à donner la priorité aux produits locaux

Les chefs d'entreprise cosignent l'article de M. Sejourne, membre de la Commission

Les membres de l'UE et les industries sont divisés sur les exigences en matière de contenu local

L'Europe doit protéger ses propres industries avec une stratégie "Made in Europe", a déclaré le chef de l'industrie de l'UE, Stéphane Sejourne, dans un article de presse publié dimanche en fin de journée et cosigné par plus de 1 100 directeurs généraux et autres chefs d'entreprise.

Pour tenter de stimuler les industries européennes face aux importations moins chères en provenance de Chine, la Commission européenne prévoit de proposer ce mois-ci une loi dite "d'accélération industrielle" qui fixera probablement des exigences visant à donner la priorité aux produits fabriqués localement. Mais cette approche a divisé les pays de l'UE.

"Sans une politique industrielle ambitieuse, efficace et pragmatique, l'économie européenne est condamnée à n'être qu'un terrain de jeu pour ses concurrents", a déclaré M. Sejourne dans l'article, qui a été publié dans des journaux à travers l'Europe.

"Nous devons établir, une fois pour toutes, une véritable préférence européenne dans nos secteurs les plus stratégiques", a déclaré le membre français de la Commission.

L'article a été cosigné par des directeurs généraux d'un large éventail d'industries, dont les sidérurgistes ArcelorMittal MT.LU et Tata Steel TISC.NS , les fabricants de médicaments Novo Nordisk NOVOb.CO et Sanofi SASY.PA , les fabricants de pneus Continental CONG.DE , Michelin et Pirelli

PIRC.MI , le groupe aérien Air France KLM AIRF.PA et la compagnie française Engie ENGIE.PA .

"Le Premier ministre canadien Mark Carney a raison: ceux qui ne sont pas assis à la table aujourd'hui finiront par figurer au menu ... . L'acier est inextricablement lié à cela", a déclaré Marie Jaroni, la directrice générale du deuxième sidérurgiste européen Thyssenkrupp Steel Europe TKAG.DE , une autre signataire.

LES RÉGLEMENTATIONS "MADE IN EUROPE" DIVISENT LES PAYS ET LES INDUSTRIES DE L'UE

Les constructeurs automobiles étaient toutefois absents de la liste, car, en raison de leurs chaînes d'approvisionnement mondiales tentaculaires, ils s'inquiètent de l'étroitesse de la définition du "Made in Europe".

"Ford soutient le renforcement de la base industrielle de l'Europe, mais les règles prévues pour le "Made in Europe" doivent rester ouvertes à des partenaires de confiance comme le Royaume-Uni et la Turquie", a déclaré Jim Baumbick, président de Ford Europe, dans un commentaire à Reuters.

"Nos usines européennes dépendent de chaînes d'approvisionnement profondément intégrées au Royaume-Uni et en Turquie, et les exclure affaiblirait la production au sein même de l'UE."

Stefan Hartung, directeur général du grand équipementier automobile Bosch, a quant à lui mis en garde contre le fait que les nouvelles règles devraient "traiter les questions d'égalité des chances" plutôt que de "compenser les désavantages concurrentiels".

Des gouvernements, dont celui de la France, défendent l'idée d'une réglementation "Made in Europe". Mais d'autres, dont la Suède et la République tchèque, avertissent que les exigences en matière d'"achat local" pourraient décourager les investissements, augmenter les prix dans les appels d'offres gouvernementaux et nuire à la compétitivité de l'UE à l'échelle mondiale.

"Les Chinois ont le "Made in China", les Américains ont le "Buy American" et la plupart des autres puissances économiques ont des programmes similaires qui donnent la préférence à leurs propres actifs stratégiques. Alors pourquoi pas nous?" a écrit M. Sejourne."

"Chaque fois que l'argent public européen est utilisé, il doit contribuer à la production européenne et à la création d'emplois de qualité."

Le contenu local occupe également une place centrale dans les négociations pour le prochain budget 2028-2034 de la Commission européenne.

Mais le directeur général de Mercedes-Benz MBGn.DE , Ola Kaellenius, a déclaré aux journalistes que les exigences en matière de contenu local risquaient de faire grimper l'inflation et de rétrécir le marché.

"Il faut être incroyablement, incroyablement prudent ici pour utiliser un scalpel", a-t-il déclaré.