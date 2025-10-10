 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 968,06
-0,91%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'UE conduit une enquête sur Apple et Google relative à la protection des mineurs en ligne
information fournie par Zonebourse 10/10/2025 à 16:05

La Commission européenne annonce avoir ouvert ses premières enquêtes au titre du Digital Services Act (DSA) concernant la protection des mineurs sur l'App Store d'Apple et Google Play, ainsi que sur Snapchat et YouTube.

Elle demande à ces plateformes des précisions sur leurs systèmes de vérification d'âge et les mesures de prévention contre l'accès des enfants à des produits illégaux (drogues, cigarettes électroniques) ou à des contenus préjudiciables (troubles alimentaires, etc.).

Apple et Google doivent préciser leurs contrôles sur les applications à risque, notamment les jeux d'argent ou les outils de création d'images sexualisées. Par ailleurs, Snapchat devra expliquer comment il empêche les moins de 13 ans d'utiliser ses services. YouTube est interrogé sur son système de recommandation et sa capacité à limiter la diffusion de contenus nocifs aux mineurs.

Henna Virkkunen, vice-présidente exécutive chargée de la souveraineté numérique, a affirmé que la Commission 'fera tout pour assurer le bien-être physique et mental des enfants et adolescents en ligne'.

Apple

Valeurs associées

ALPHABET-A
242,8100 USD NASDAQ +0,53%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L’argent qui dort vous coûte cher !
    L’argent qui dort vous coûte cher !
    information fournie par Amundi 10.10.2025 17:05 

    Epargnez malin avec les éclairages des experts Amundi ! Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin ! Bon réflexe ... Lire la suite

  • Photo diffusée le 10 octobre 2025 sur la page Facebook du Bureau de protection contre les incendies de la région 11 montrant des dégâts à Baganga, dans la province de Davao, sur l'île méridionale de Minadanao, après un séisme aux Philippines ( Bureau de protection contre les incendies de la région 11 / Handout )
    Philippines : nouvelle secousse de magnitude 6,9 dans le sud
    information fournie par AFP 10.10.2025 17:04 

    Une réplique de magnitude 6,9 a secoué vendredi le sud des Philippines, réactivant l'alerte au tsunami, quelques heures après un séisme de 7,4 qui a fait au moins six morts. La réplique est survenue à 19H12 heure locale (11H12 GMT), poussant le bureau sismologique ... Lire la suite

  • Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    Des Gazaouis déplacés retournent à Khan Younès
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:44 

    Des déplacés palestiniens retournaient vendredi dans les ruines de leurs maisons à Khan Younès, après le retrait de l'armée israélienne de plusieurs zones du territoire palestinien.

  • Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    Frappes russes sur l'Ukraine: Kiev et neuf régions affectées par des coupures d'électricité
    information fournie par AFP Video 10.10.2025 16:43 

    La ville de Kiev et neuf régions à travers le pays ont été affectées par des coupures d'électricité à la suite de frappes nocturnes russes massives ciblant le système énergétique ukrainien, a annoncé le ministère de l'Energie.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank