L'UE cible Meta avec d'éventuelles mesures provisoires concernant l'interdiction des assistants d'IA concurrents sur WhatsApp

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La Commission européenne a déclaré mercredi qu'elle avait l'intention d'imposer des mesures provisoires à Meta Platforms META.O après que le géant technologique américain a décidé de réintégrer les assistants d'intelligence artificielle de ses rivaux dans son service de messagerie WhatsApp moyennant une redevance.

"La Commission a notifié à Meta que la politique révisée semble avoir le même effet que l'exclusion des assistants d'intelligence artificielle de tiers de WhatsApp et semble donc, à première vue, enfreindre les règles de concurrence de l'UE", a déclaré l'organe exécutif de l'UE dans un communiqué.

En mars, Meta a déclaré à la Commission qu'elle autoriserait les rivaux de l'intelligence artificielle sur WhatsApp pendant un an, moyennant le paiement d'une redevance.