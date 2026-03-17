L'UE cherche une solution diplomatique pour le détroit d'Ormuz, dit Kallas

Réunion des ministres de l'énergie et des affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles
La Haute représentante aux Affaires étrangères de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas, a déclaré mardi qu'il fallait trouver des solutions diplomatiques pour maintenir le détroit d'Ormuz ouvert.
Cette déclaration intervient alors que le président américain Donald Trump appelle ses alliés à envoyer des navires de guerre dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser le transit dans le contexte de la guerre en Iran.
"Personne n’est prêt à mettre ses ressortissants en danger dans le détroit d’Ormuz. Nous devons trouver des solutions diplomatiques pour le maintenir ouvert afin d’éviter une crise alimentaire, une crise des engrais et une crise énergétique", a déclaré Kaja Kallas dans une interview accordée à Reuters.
(Reportage d'Andrew Gray, rédigé par Gianluca Lo Nostro ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)
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