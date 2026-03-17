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L'UE cherche une solution diplomatique pour le détroit d'Ormuz, dit Kallas
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 10:09

Réunion des ministres de l'énergie et des affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles

Réunion des ministres de l'énergie et des affaires étrangères de l'Union européenne à Bruxelles

‌La Haute représentante aux Affaires ​étrangères de l'Union européenne (UE), Kaja Kallas, a déclaré mardi qu'il ​fallait trouver des solutions diplomatiques pour maintenir ​le détroit d'Ormuz ⁠ouvert.

Cette déclaration intervient alors ‌que le président américain Donald Trump appelle ses alliés ​à ‌envoyer des navires de guerre ⁠dans le détroit d'Ormuz pour sécuriser le transit dans le ⁠contexte de ‌la guerre en Iran.

"Personne ⁠n’est prêt à mettre ‌ses ressortissants en danger ⁠dans le détroit d’Ormuz. Nous ⁠devons trouver ‌des solutions diplomatiques pour le ​maintenir ouvert ‌afin d’éviter une crise alimentaire, une crise des ​engrais et une crise énergétique", a déclaré ⁠Kaja Kallas dans une interview accordée à Reuters.

(Reportage d'Andrew Gray, rédigé par Gianluca Lo Nostro ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Blandine Hénault)

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1 commentaire

  • 10:45

    L’Estonienne Kaja Kallas révèle que la Marine estonienne n’est pas en capacité d’intervenir ! Mais rien n’empêche Mme Kallas de s’exprimer.

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