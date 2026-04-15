L'UE avertit Meta que les frais d'IA de WhatsApp enfreignent les règles de concurrence et ordonne leur annulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'UE estime que la politique de tarification de l'IA de WhatsApp pourrait enfreindre les règles de la concurrence

* Meta affirme que l'action de l'UE profite injustement aux grandes entreprises

* Les mesures provisoires de la Commission dureront jusqu'à la fin de l'enquête

(Ajoute des détails sur l'enquête, la réponse de Meta au paragraphe 3) par Gianluca Lo Nostro

La Commission européenne a déclaré mercredi qu'elle avait l'intention d'ordonner à Meta Platforms META.O de rétablir les assistants d'intelligence artificielle rivaux sur son service de messagerie WhatsApp après que le géant américain de la technologie a imposé des frais d'accès. "La Commission a notifié à Meta que la politique révisée semble avoir le même effet que l'exclusion des assistants d'intelligence artificielle tiers de WhatsApp et semble donc, à première vue, enfreindre les règles de concurrence de l'UE", a déclaré l'organe exécutif de l'UE.

Les mesures provisoires, que la Commission impose lorsqu'elle craint des dommages à la concurrence, resteront en place jusqu'à la fin de l'enquête.

"Afin d'éviter des dommages graves et irréparables à la concurrence, la Commission a l'intention d'ordonner à Meta de rétablir l'accès aux assistants d'IA tiers dans les mêmes conditions qu'avant le 15 octobre 2025", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Meta avait déjà informé la Commission en mars qu'elle autoriserait les assistants d'IA rivaux sur WhatsApp pendant un an, moyennant une redevance, après avoir initialement prévu d'interdire les chatbots d'IA tiers sur WhatsApp Business.

"La Commission européenne propose d'utiliser ses pouvoirs réglementaires pour permettre à certaines des plus grandes entreprises du monde d'utiliser gratuitement le produit payant WhatsApp Business", a déclaré un porte-parole de Meta dans un communiqué envoyé par courriel.

"Cela signifie qu'une petite boulangerie en France qui paie pour utiliser le service afin de prendre des commandes de croissants devra payer la note pour OpenAI. Les petites entreprises européennes ne devraient pas payer la facture d'OpenAI", a ajouté le porte-parole.

La Commission a également déclaré que son enquête avait été étendue à l'Italie, où le gendarme italien de la concurrence avait ouvert sa propre enquête l'année dernière.