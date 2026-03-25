L'UE autorise l'alliance dans l'électricité entre TotalEnergies et EPH (Kretinsky)

( AFP / SAMEER AL-DOUMY )

L'Union européenne a autorisé mercredi l'alliance dans le secteur de l'électricité entre TotalEnergies et EPH, le groupe du magnat tchèque Daniel Kretinsky, une opération qui va faire de ce dernier l'un des premiers actionnaires du géant pétrolier français.

"La Commission a conclu que l'opération notifiée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché du fait de l'opération envisagée et de son impact limité sur la structure du secteur", a expliqué la Commission européenne dans un communiqué.

Le montage, annoncé en novembre, prévoit la création d'une coentreprise de production d'électricité en Europe de l'Ouest, active en Italie, aux Pays-Bas, en Irlande, au Royaume-Uni et en France.

TotalEnergies va acquérir dans cette opération 50% d'une activité de production flexible d'électricité (centrales à gaz et à biomasse, batteries) appartenant à EPH, groupe tchèque dont Daniel Kretinsky, magnat de l'énergie, des médias et de la distribution, est l'actionnaire majoritaire.

L'opération est valorisée à 5,1 milliards d'euros, avait précisé en novembre le groupe énergétique français, ajoutant qu'elle ferait d'EPH "l'un des premiers actionnaires de la compagnie à l'issue de l'opération", avec environ 4% de son capital.

Cette alliance a suscité des craintes en France, le syndicat CFDT craignant une remise en cause du projet de conversion au gaz de la centrale à charbon de Saint-Avold, en Moselle. Celle-ci ne fait pas partie des actifs d'EPH transférés à la coentreprise.