L'UE autorise l'acquisition de Kenvue par Kimberly-Clark, sous certaines conditions

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La Commission européenne a approuvé mardi l'acquisition par Kimberly-Clark KMB.O de Kenvue KVUE.N , fabricant du Tylenol, après que le fabricant des mouchoirs Kleenex et des couches Huggies a proposé des concessions pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence.

Kimberly-Clark a proposé de céder l’ensemble de ses marques de tampons et autres produits d’hygiène féminine dans l’Espace économique européen, a indiqué la Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l’UE, dans un communiqué.

“Les marques concernées par cette cession sont Kotex (y compris la sous-marque Lidie), Camelia et Record”, a-t-elle précisé.