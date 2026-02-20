L'UE autorise Berlin à prendre le contrôle à long terme des actifs allemands de Rosneft

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Une refonte complète, ajoute le porte-parole de la Commission)

La Commission européenne a approuvé vendredi une nouvelle structure de tutelle qui établit le contrôle à long terme de Berlin sur les actifs allemands du groupe pétrolier russe Rosneft ROSN.MM , dans le cadre des efforts visant à trouver une solution structurelle pour l'entreprise.

Les actifs, qui comprennent des participations dans les raffineries PCK Schwedt, MiRo et Bayernoil, ont été placés sous la tutelle du gouvernement allemand en 2022 après que l'invasion de l'Ukraine par Moscou a ébranlé les liens énergétiques que l'Allemagne entretenait depuis des décennies avec la Russie.

La tutelle doit être renouvelée tous les six mois pour des raisons de préservation de la sécurité énergétique, ce qui crée régulièrement des incertitudes, notamment en ce qui concerne la raffinerie PCK Schwedt, qui fournit la majeure partie du carburant à Berlin.

La tutelle actuelle expire le 10 mars.

"L'opération examinée par la Commission en vertu des règles relatives au contrôle des concentrations concerne une nouvelle tutelle à durée indéterminée sur les entités allemandes de Rosneft, en vertu du droit national", a déclaré un porte-parole de la Commission.

"Dans le cadre de cette nouvelle tutelle, les actionnaires des entités allemandes de Rosneft ne peuvent exercer leurs droits de vote pendant toute la durée de la tutelle

La décision de vendredi lève essentiellement un obstacle réglementaire pour que PCK Schwedt reste sous contrôle allemand alors que Rosneft en détient la majorité, une structure soigneusement conçue pour éviter l' expropriation et les éventuelles poursuites judiciaires qui en découlent.

Il n'aborde cependant pas la question des sanctions américaines imposées à Rosneft dans le cadre des efforts déployés par Washington pour comprimer le secteur énergétique russe, Berlin ayant obtenu l' année dernière une exemption pour PCK Schwedt, qui expire le 29 avril.

Le mois dernier, , la direction de la raffinerie a averti Berlin en privé que les sanctions américaines nuisaient à ses activités et menaçaient l'approvisionnement en carburant de la capitale du pays et de la région, selon une correspondance dont Reuters a eu connaissance.