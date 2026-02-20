 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE autorise Berlin à prendre le contrôle à long terme des actifs allemands de Rosneft
information fournie par Reuters 20/02/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Une refonte complète, ajoute le porte-parole de la Commission)

La Commission européenne a approuvé vendredi une nouvelle structure de tutelle qui établit le contrôle à long terme de Berlin sur les actifs allemands du groupe pétrolier russe Rosneft ROSN.MM , dans le cadre des efforts visant à trouver une solution structurelle pour l'entreprise.

Les actifs, qui comprennent des participations dans les raffineries PCK Schwedt, MiRo et Bayernoil, ont été placés sous la tutelle du gouvernement allemand en 2022 après que l'invasion de l'Ukraine par Moscou a ébranlé les liens énergétiques que l'Allemagne entretenait depuis des décennies avec la Russie.

La tutelle doit être renouvelée tous les six mois pour des raisons de préservation de la sécurité énergétique, ce qui crée régulièrement des incertitudes, notamment en ce qui concerne la raffinerie PCK Schwedt, qui fournit la majeure partie du carburant à Berlin.

La tutelle actuelle expire le 10 mars.

"L'opération examinée par la Commission en vertu des règles relatives au contrôle des concentrations concerne une nouvelle tutelle à durée indéterminée sur les entités allemandes de Rosneft, en vertu du droit national", a déclaré un porte-parole de la Commission.

"Dans le cadre de cette nouvelle tutelle, les actionnaires des entités allemandes de Rosneft ne peuvent exercer leurs droits de vote pendant toute la durée de la tutelle

La décision de vendredi lève essentiellement un obstacle réglementaire pour que PCK Schwedt reste sous contrôle allemand alors que Rosneft en détient la majorité, une structure soigneusement conçue pour éviter l' expropriation et les éventuelles poursuites judiciaires qui en découlent.

Il n'aborde cependant pas la question des sanctions américaines imposées à Rosneft dans le cadre des efforts déployés par Washington pour comprimer le secteur énergétique russe, Berlin ayant obtenu l' année dernière une exemption pour PCK Schwedt, qui expire le 29 avril.

Le mois dernier, , la direction de la raffinerie a averti Berlin en privé que les sanctions américaines nuisaient à ses activités et menaçaient l'approvisionnement en carburant de la capitale du pays et de la région, selon une correspondance dont Reuters a eu connaissance.

Guerre en Ukraine

Valeurs associées

Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
71,37 USD Ice Europ -0,79%
Pétrole WTI
66,19 USD Ice Europ -0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank