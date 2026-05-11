L'UE approuve sans condition l'accord de 3,4 milliards de dollars entre le géant brésilien de la pâte à papier Suzano et Kimberly-Clark

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Le groupe brésilien Suzano

SUZB3.SA , premier fabricant mondial de pâte à papier, a obtenu lundi l'autorisation sans condition des autorités de la concurrence de l'UE pour sa coentreprise de 3,4 milliards de dollars avec le fabricant américain de couches et de papier hygiénique Kimberly-Clark KMB.O , selon un communiqué de la Commission européenne.

Cette autorisation définitive, anticipée par un article de Reuters la semaine dernière citant des sources anonymes, constitue un coup de pouce pour l'accord annoncé en juin dernier, qui prévoit que Suzano prenne une participation de 51 % dans les activités internationales de papier hygiénique de Kimberly-Clark, qui comprennent des marques populaires telles que Kleenex.

L'accord fait également l'objet d'une enquête de la part de l'autorité de régulation britannique.

Ces derniers mois, les entreprises ont fait l'objet d'un examen minutieux de leurs transactions, les régulateurs cherchant à trouver un équilibre entre les intérêts des consommateurs, les enjeux géopolitiques, les avantages en matière de durabilité et les appels à une ligne plus souple pour créer des champions européens.

L'industrie papetière mondiale est également confrontée à une vague de consolidation alors qu'elle doit faire face à une baisse de la demande et à une surcapacité structurelle.