L'UE annule l'exclusion de la fabrication d'avions d'affaires de sa taxinomie verte

Le tribunal de l'Union européenne revient ainsi sur une décision prise par la Commission européenne en 2023.

Dassault Aviation annonce que le tribunal de l'Union européenne a annulé l'exclusion de la fabrication d'avions d'affaires de la taxinomie verte européenne, décidée par la Commission européenne en 2023.

Selon le groupe, le tribunal a estimé que cette décision ne tenait manifestement pas compte des caractéristiques propres à l'aviation d'affaires ni de son rôle dans certaines missions.

Le jugement reconnaît notamment les atouts de flexibilité, de rapidité et de connectivité des avions d'affaires.

Le tribunal a également considéré que la possibilité d'utiliser des carburants d'aviation durables (SAF, Sustainable Aviation Fuels) n'avait pas été suffisamment prise en compte par la Commission européenne.