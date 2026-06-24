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L'UE annule l'exclusion de la fabrication d'avions d'affaires de sa taxinomie verte
information fournie par Zonebourse 24/06/2026 à 16:36

Le tribunal de l'Union européenne revient ainsi sur une décision prise par la Commission européenne en 2023.

Dassault Aviation annonce que le tribunal de l'Union européenne a annulé l'exclusion de la fabrication d'avions d'affaires de la taxinomie verte européenne, décidée par la Commission européenne en 2023.

Selon le groupe, le tribunal a estimé que cette décision ne tenait manifestement pas compte des caractéristiques propres à l'aviation d'affaires ni de son rôle dans certaines missions.

Le jugement reconnaît notamment les atouts de flexibilité, de rapidité et de connectivité des avions d'affaires.

Le tribunal a également considéré que la possibilité d'utiliser des carburants d'aviation durables (SAF, Sustainable Aviation Fuels) n'avait pas été suffisamment prise en compte par la Commission européenne.

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1 commentaire

  • 17:28

    LOL. Plein de bon sens dans ce tribunal. Vive l'Europe.

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