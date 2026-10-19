 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'UE accuse KKR d'avoir induit les autorités de régulation en erreur concernant l'accord sur le réseau de Telecom Italia
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 12:17

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions tout au long du texte, modification du premier paragraphe)

par Bart H. Meijer et Foo Yun Chee

KKR KKR.N a fait l’objet lundi de poursuites antitrust de la part de l’UE, qui lui reproche d’avoir induit en erreur les autorités de régulation lors de l’examen, il y a deux ans, de son acquisition, pour 22 milliards d’euros, du réseau de téléphonie fixe TLIT.MI de Telecom Italia, exposant ainsi le groupe américain spécialisé dans les rachats d’entreprises à une amende potentiellement très lourde.

La décision de la Commission européenne, l’autorité de la concurrence de l’UE, fait suite à une enquête d’un an. Elle avait approuvé l’opération en 2024, mais avait ouvert une enquête un an plus tard à la suite de plaintes déposées par d’autres opérateurs.

Les concurrents ont fait valoir que les tarifs qui leur étaient facturés pour l’accès au réseau fixe à haut débit de TIM avaient été augmentés unilatéralement après l’opération, alors même que KKR avait convaincu la Commission qu’il n’aurait pas le pouvoir de détériorer les conditions d’accès en gros.

L’autorité de la concurrence de l’UE a déclaré avoir adressé un acte d’accusation, appelé « communication des griefs », à KKR pour avoir fourni des informations incorrectes ou trompeuses quant à son intention de maintenir ses accords d’accès à long terme existants selon les mêmes conditions, sauf accord contraire mutuel avec les opérateurs tiers.

La Commission avait autorisé l’opération concernant Telecom Italia en partie grâce aux accords à long terme conclus entre FiberCop, la filiale de Telecom Italia chargée du réseau de «dernier kilomètre», et les opérateurs de télécommunications Fastweb et Iliad.

Les entreprises reconnues coupables d’avoir induit les régulateurs en erreur lors de l’examen de leurs opérations s’exposent à des amendes pouvant atteindre 1 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial cumulé.

Ces dernières années, la Commission a infligé de lourdes amendes pour de telles infractions.

($1 = 0,8919 euro)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KKR & CO
86,220 USD NYSE -1,54%
TELECOM ITALIA-RG
5,565 EUR MIL -0,48%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • STEF : Attendre un test du support
    STEF : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 19.10.2026 12:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • L'accès au Louvre bloqué par des étudiants en soutien au mouvement lycéen
    L'accès au Louvre bloqué par des étudiants en soutien au mouvement lycéen
    information fournie par AFP Video 19.10.2026 12:20 

    L'accès au Louvre était bloqué lundi par des étudiants mobilisés pour exprimer leur soutien au mouvement des lycéens et dénoncer la répression policière.

  • Emmanuel Macron à Paris, le 18 octobre 2026 ( POOL / Ludovic MARIN )
    Sous pression, Macron reconduit Nuñez mais réclame des changements de méthode "face aux casseurs"
    information fournie par AFP 19.10.2026 12:15 

    Emmanuel Macron a refusé la démission du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez et lui a demandé de déployer une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre "face aux casseurs", tentant ainsi d'enrayer la crise politique après les scènes de chaos dans de nombreuses ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 19.10.2026 12:13 

    (Actualisé avec précision sur le secteur de l'IA, Red Cat Holdings, cours en avant-Bourse et contrats à terme) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 840,04 -1,47%
Pétrole Brent
108,63 +2,78%
HAFFNER ENERGY
0,707 +1,00%
EUTELSAT
1,6945 -4,05%
2CRSI
26,08 -0,61%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank