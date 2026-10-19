L'UE accuse KKR d'avoir induit les autorités de régulation en erreur concernant l'accord sur le réseau de Telecom Italia

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(Ajout de précisions tout au long du texte, modification du premier paragraphe)

par Bart H. Meijer et Foo Yun Chee

KKR KKR.N a fait l’objet lundi de poursuites antitrust de la part de l’UE, qui lui reproche d’avoir induit en erreur les autorités de régulation lors de l’examen, il y a deux ans, de son acquisition, pour 22 milliards d’euros, du réseau de téléphonie fixe TLIT.MI de Telecom Italia, exposant ainsi le groupe américain spécialisé dans les rachats d’entreprises à une amende potentiellement très lourde.

La décision de la Commission européenne, l’autorité de la concurrence de l’UE, fait suite à une enquête d’un an. Elle avait approuvé l’opération en 2024, mais avait ouvert une enquête un an plus tard à la suite de plaintes déposées par d’autres opérateurs.

Les concurrents ont fait valoir que les tarifs qui leur étaient facturés pour l’accès au réseau fixe à haut débit de TIM avaient été augmentés unilatéralement après l’opération, alors même que KKR avait convaincu la Commission qu’il n’aurait pas le pouvoir de détériorer les conditions d’accès en gros.

L’autorité de la concurrence de l’UE a déclaré avoir adressé un acte d’accusation, appelé « communication des griefs », à KKR pour avoir fourni des informations incorrectes ou trompeuses quant à son intention de maintenir ses accords d’accès à long terme existants selon les mêmes conditions, sauf accord contraire mutuel avec les opérateurs tiers.

La Commission avait autorisé l’opération concernant Telecom Italia en partie grâce aux accords à long terme conclus entre FiberCop, la filiale de Telecom Italia chargée du réseau de «dernier kilomètre», et les opérateurs de télécommunications Fastweb et Iliad.

Les entreprises reconnues coupables d’avoir induit les régulateurs en erreur lors de l’examen de leurs opérations s’exposent à des amendes pouvant atteindre 1 % de leur chiffre d’affaires annuel mondial cumulé.

Ces dernières années, la Commission a infligé de lourdes amendes pour de telles infractions.

($1 = 0,8919 euro)