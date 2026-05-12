L'UE a donné son feu vert pour l'acquisition du Groupe Belambra par Antin
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:18
L'opération concerne principalement les services de tourisme de loisirs en France.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les sociétés n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.
L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
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