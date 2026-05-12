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L'UE a donné son feu vert pour l'acquisition du Groupe Belambra par Antin
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 14:18

La Commission européenne a approuvé, au titre du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif du Groupe Belambra par Antin Infrastructure Partners, deux sociétés françaises.

L'opération concerne principalement les services de tourisme de loisirs en France.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, les sociétés n'exerçant pas d'activités sur le même marché ou sur des marchés verticalement liés.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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