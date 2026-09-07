L'UE a autorisé l'acquisition de Hebei Mauri par ABF et Wilmar

La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de la société chinoise Hebei Mauri Food (Hebei Mauri) par la société britannique Associated British Foods (ABF) et la société singapourienne Wilmar International Limited (Wilmar).

L'opération porte principalement sur la fabrication et la fourniture de levure de boulangerie en dehors de l'Espace économique européen.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'EEE et du fait que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.