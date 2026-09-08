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L'UE a autorisé l'acquisition d'un bien immobilier par Prologis et NBIM
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 16:55
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La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint d'un bien immobilier logistique situé à Hambourg actuellement détenu par la société allemande Grundbesitz Spectrum par les sociétés Prologis (Etats-Unis) et NBIM Nerva (Norvège).

L'opération porte principalement sur l'exploitation et la gestion d'immobilier industriel.

La Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu des positions limitées des entreprises sur le marché à la suite de l'opération.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée de contrôle des concentrations.

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