L'UE a approuvé la création d'une entreprise par EVH Grüne Energie et HSBC Alternative Investments
L'opération porte principalement sur le développement et l'exploitation d'une centrale solaire et d'un système de stockage d'énergie par batterie à Neuhausen/Spree, en Allemagne.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen et que les positions de marché des entreprises sont limitées en raison de l'opération envisagée.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.
Valeurs associées
|1 237,900 GBX
|LSE
|+0,56%
