L’UBP affiche une collecte nette de 2,7 milliards de francs en 2025

L’UBP a enregistré une collecte nette de 2,7 milliards de francs suisses en 2025, hors acquisition. « Cette tendance favorable reflète le dynamisme de la Banque sur ses marchés de croissance comme l’Asie, le Moyen-Orient et Monaco, ainsi que le succès de ses principales stratégies de gestion active auprès des clients institutionnels », selon un communiqué.

Au 31 décembre 2025, l’UBP affiche un total d’encours sous gestion de 184,5 milliards de francs suisses, soit une augmentation de 19,5% par rapport aux 154,4 milliards enregistrés fin 2024. Exprimés en dollars américains, les actifs progressent de 36,7%, atteignant 232,9 milliards.

Outre la collecte, la hausse résulte de l’acquisition des activités de banque privée de Société Générale en Suisse et au Royaume-Uni , toutes deux finalisées en 2025. Les bonnes performances des mandats et des fonds sur l’ensemble de l’année (+14,1 milliards de francs suisses), portées par l’orientation positive des marchés financiers, ont été contrebalancées par des effets de change négatifs (-14,1 milliards), essentiellement dus à la chute du dollar face au franc suisse.

Le total des produits s'élève, à fin 2025, à 1,51 milliard de francs suisses – en progression de 12,5% à 1,34 milliard un an plus tôt, malgré les effets de change négatifs liés au reflux du dollar. Le résultat net des opérations d’intérêts (546,1 millions, +13,1%) profite de la hausse des fonds sous gestion.

Reprise en Asie et les marchés émergents

La progression des revenus s’explique aussi par l’augmentation des volumes de transactions des clients privés et institutionnels, en particulier sur les marchés émergents et l’Asie, qui ont connu une reprise importante de l’activité transactionnelle en fin d’année. Cette dynamique se reflète dans la hausse de 13,1% du résultat des opérations de commissions et des prestations de service, à 843,6 millions.

Le total des charges d’exploitation croît de 15,7% en 2025, suite à l’intégration des équipes et des activités de Société Générale en Suisse et au Royaume-Uni. Cette augmentation provient notamment des coûts de restructuration exceptionnels et non récurrents liés aux acquisitions. Elle tient aussi aux investissements continus réalisés dans le renforcement des équipes Compliance, mais également dans l’infrastructure IT et l’intelligence artificielle.

A fin décembre 2025, le bénéfice du Groupe augmente de 4,4%, à 268,6 millions de francs. Ceci se traduit par un ratio charges d’exploitation/revenus d’exploitation de 69,6%, confirmant la capacité de l’UBP à maintenir une structure de coûts maîtrisée tout en poursuivant sa stratégie de croissance.

Après la finalisation de deux acquisitions majeures en 2025, le ratio de liquidités à court terme (LCR) et le ratio de fonds propres Tier 1 s'établissent à respectivement 276,4% et 23,1%.

Laurence Marchal