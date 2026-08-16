L'ouragan Lala prive des milliers de personnes d'électricité à Hawaï dans des conditions potentiellement mortelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'article concernant les conditions potentiellement mortelles et les abonnés aux services publics privés d'électricité; ajout de précisions tout au long du texte; modification de la balise d'identification des médias visible par certains clients) par Norihiko Shirouzu

L'ouragan Lala s'est approché d'Hawaï samedi, accompagné de vents violents et de fortes pluies, privant d'électricité plus de 40 000 abonnés à travers l'État, tandis que le Centre national des ouragans mettait en garde contre des conditions potentiellement mortelles.

Le site poweroutage.com indiquait 42 889 abonnés privés d’électricité à 14 h 14 HST (0014 GMT dimanche) à Hawaï, dont 31 792 sur la Grande Île et 7 203 dans le comté de Maui, qui comprend les îles de Maui, Lanai et Molokai.

Un avis émis par le centre des ouragans à 14 h HST prévoyait entre 10 et 20 pouces (25,4 à 51 cm) de pluie sur la Grande Île, avec des chutes pouvant atteindre 25 pouces dans cette région, ainsi que de 8 à 12 pouces dans l’est de Maui et de 4 à 6 pouces dans l’ouest de Maui.

« Ces précipitations entraîneront des inondations et des coulées de boue potentiellement mortelles, en particulier dans les zones au relief escarpé », a déclaré le centre.

Hawaiian Electric a averti ses clients de s’attendre à « d’éventuelles coupures de courant prolongées, pouvant durer toute la nuit », alors que le système orageux se déplaçait vers l’ouest à travers Hawaï. Sur la côte de Hamakua, sur la Grande Île, des équipes du service public évaluaient un tronçon de lignes de transport d’électricité de 42 miles (67,6 km) après que des arbres tombés eurent renversé plusieurs poteaux et structures, a déclaré Darren Pai, porte-parole d’Hawaiian Electric, à la chaîne de télévision Hawaii News Now.

Plus tôt dans la journée, le Centre national des ouragans des États-Unis avait indiqué que les vents maximums soutenus de Lala atteignaient 75 mph (120 km/h), ce qui en faisait un ouragan de catégorie 1.

Le centre météorologique de Maunakea, situé sur le plus haut sommet de la Grande Île, a enregistré des rafales de vent dépassant les 100 mph tout au long du début d’après-midi, même si les vents auraient été moins violents à proximité du niveau de la mer.

Le ministère des Transports d’Hawaï a annoncé la fermeture de l’aéroport international de Hilo et celle de l’aéroport international Ellison Onizuka de Kona, à Keahole, à 14 h HST. Le ministère a également fermé les ports commerciaux de l’île d’Hawaï, du comté de Maui et de Kaua‘i.