L'ouragan Isaias se renforce à l'approche des côtes américaines

par Brad Brooks

L'ouragan Isaias s'est renforcé jeudi alors qu'il se dirigeait la côte des Etats-Unis dans le Golfe du Mexique, provoquant des évacuations et la déclaration de l'état d'urgence en Floride et dans l'Alabama alors que les météorologues ont mis en garde contre de dangereuses ondes de tempêtes, des tornades et des inondations.

Le premier ouragan de la saison, dont les vents atteignaient tôt jeudi 140 kilomètres/heure (km/h), devrait presque atteindre la catégorie 3 vendredi, avec des vents atteignant les 175 km/h. Isaias devrait atteindre la côte nord du Golfe du Mexique vendredi soir ou samedi matin.

"Nous nous attendons à ce qu'Isaias soit un ouragan dangereux lorsqu'il touchera terre", a dit jeudi le directeur du Centre national des ouragans (NHC) des Etats-Unis, Michael Brennan. "Il faut aujourd'hui se préparer."

Les compagnies pétrolières ont évacué leurs installations offshores du Golfe du Mexique et arrêté leurs opérations.

Le NHC a émis des alertes ouragan dans les zones côtières du Mississippi, en Alabama et en Floride. Des alertes pour une tempête tropicale et des ondes de tempêtes ont également été émises dans le sud-est de la Louisiane.

Des évacuations ont été ordonnées en Floride où l'état d'urgence a été déclaré dans 25 comtés plus tôt dans la semaine. Trois aéroports du comté d'Okaloosa devraient fermer jeudi soir.

L'état d'urgence a été déclaré dans 40 comtés de l'Alabama, où des évacuations ont également été ordonnées.

Selon les météorologues, l'onde de tempête pourrait atteindre de 1,5 à 2,1 mètres dans les zones les plus touchées, tandis que de 8 à 18 cm de précipitations sont attendus.

Jeudi après-midi, l'ouragan se trouvait à près de 570 kilomètres au sud de l'embouchure du Mississippi et se déplaçait vers l'est-nord-est à une vitesse de 17km/h, a indiqué le NHC.

(avec Nathan Crooks; version française Camille Raynaud)